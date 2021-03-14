Без масок и социальной дистанции, зато с дронами: как отметили Масленицу в России (видео)

В воскресенье, 14 марта, православные христиане отмечают завершение Масленичной недели.
В этот день, по традиции, сжигается чучело, символизирующее недобрые силы зимы.
В российском Железноводске (Ставропольский край) к традиции решили подойти с использованием современных технологий, а потому сжигать чучело поручили дрону.
Кадрами мероприятий поделился Телеграм-канал Mash.
"Ждём фестиваль burning woman", - сказано в сообщении.
Тем временем в Кузбассе жители решили установить рекорд, выстроив самую высокую башню из блинов.
"Всё во имя Масленицы, проводов зимы и просто веселья ради. Свидетелям этого дела стали гости музея-заповедника "Томская писаница", они же помогали делать блины для гигантской стопки", - говорится в сообщении.
Как известно, уже с понедельника, 15 марта, у православных христиан начнется Великий пост, который продлится до Пасхи.