Новые технологии в деле: появилось видео момента химатаки на офис "Новой газеты" в Москве

Открылись новые детали химической атаки в Москве на здание, где расположена редакция "Новой газеты".

Так, в сети появилась видеозапись с камер внешнего наблюдения, на которой видно, как человек. Одетый в форму курьера "Яндекс.Еда" на велосипеде распыляет в сторону здания неизвестное вещество.

В сети появилось видео, как у редакции «Новой газеты» распылили неизвестное вещество. Человек, одетый в форму курьера, пустил его то ли из шины велосипеда (то ли из сумки) и медленно уехал.https://t.co/2PKGScSaaR



Видео: телеграм-канал /moscowmap pic.twitter.com/QGyOwmEBzB — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 15, 2021

В редакции "Новой газеты" назвали произошедшее публичным экзаменом для спецслужб и на способность вычислить потенциального террориста, а также предложили правительству Москвы совместное расследование.

"Смотрите, это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам… Представьте, что такой "курьер" с распылителем яда проведет свое выездное обслуживание на массовых мероприятиях? На улицах города?", - написали журналисты.

В комментариях читатели отмечают, что инцидент произошел после публикации нового расследования журналистов "Новой газеты".

Часть же пользователей иронизирует на тему технологического прорыва, о котором время от времени заявляют власти России.

Как сообщалось, попавшие под санкции в Украине и прекратившие вещание телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK координировались лично доверенным человеком Владимира Путина и"хозяином российского ТВ" Александром Громовым.