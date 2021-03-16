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Новые технологии в деле: появилось видео момента химатаки на офис "Новой газеты" в Москве

Новые технологии в деле: появилось видео момента химатаки на офис "Новой газеты" в Москве
Обновлено 12:24 Сегодня Телеграф

Открылись новые детали химической атаки в Москве на здание, где расположена редакция "Новой газеты".

Так, в сети появилась видеозапись с камер внешнего наблюдения, на которой видно, как человек. Одетый в форму курьера "Яндекс.Еда" на велосипеде распыляет в сторону здания неизвестное вещество.

В редакции "Новой газеты" назвали произошедшее публичным экзаменом для спецслужб и на способность вычислить потенциального террориста, а также предложили правительству Москвы совместное расследование.

"Смотрите, это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам… Представьте, что такой "курьер" с распылителем яда проведет свое выездное обслуживание на массовых мероприятиях? На улицах города?", - написали журналисты.

 В комментариях читатели отмечают, что инцидент произошел после публикации нового расследования журналистов "Новой газеты".

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Часть же пользователей иронизирует на тему технологического прорыва, о котором время от времени заявляют власти России.

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Как сообщалось, попавшие под санкции в Украине и прекратившие вещание телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK координировались лично доверенным человеком Владимира Путина и"хозяином российского ТВ" Александром Громовым.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 146

Все по теме:

Газ, Россия, Химическая атака, Велосипед, Новая Газета, Курьер.
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