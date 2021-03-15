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Медведчуковские телеканалы координировались лично доверенным человеком Путина и"хозяином российского ТВ" Громовым - нардеп
Медведчуковские телеканалы координировались лично доверенным человеком Путина и"хозяином российского ТВ" Громовым - нардеп

Медведчуковские телеканалы координировались лично доверенным человеком Путина и"хозяином российского ТВ" Громовым - нардеп

Медведчуковские телеканалы координировались лично доверенным человеком Путина и"хозяином российского ТВ" Громовым - нардеп
Обновлено 10:41 Сегодня Телеграф Открытые медиа

Попавшие под санкции в Украине и прекратившие вещание телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK координировались первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Алексеем Громовым.

Об этом заявила народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в эфире телеканала "Наш", передает Depo.ua.

"Это неверное утверждение, что СНБО не собиралось полгода. Собиралось постоянно, просто в закрытом режиме. Приведу пример ... Закрытие телеканалов, которые координировались через господина Громова — это заместитель в администрации президента России, который отвечает за медианаправление", — сказала нардеп, комментируя взаимодействие комитета Рады и СНБО.

Канал не проработал больше часа: возрождение закрытых каналов Медведчука провалилось

По ее словам, украинские спецслужбы полгода собирали информацию о финансировании упомянутых телеканалов.

Громов Алексей Алексеевич родился 31 мая 1960 года. С 4 марта 1998г - начальник управления пресс-службы Администрации президента РФ Бориса Ельцина. С приходом к власти в РФ Владимира Путина занял должность его пресс-секретаря. С 12 мая 2008г - заместитель Руководителя Администрации президента РФ. С 21 мая 2012г – первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.

Согласно расследованию журналистов издания "Проект", Громов за последние более чем 20 лет превратился в хозяина российского телевидения — именно он определяет, что и как должны показывать российские телеканалы.

По данным журналистов, Громов вместе с тогдашним министром печати РФ Михаилом Лесиным был одним из организаторов "зачистки" российского телевидения в начале 2000-х. В результате именно он стал определять, как должно работать российское телевидение.

 

Только Громов может указывать, что показывать, а что — нет, главам государственных (или официально частных, таких как входящий в "Газпром-медиа" НТВ) СМИ. Еженедельно Громов объясняет телевизионным начальникам текущую повестку.

Как сообщалось, 2 февраля СНБО ввел санкции против "правой руки Медведчука" Тараса Козака, а вместе с ним были заблокирован ряд принадлежащих ему телеканалов, в том числе и "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Журналисты этих телеканалов после случившегося объединились и вышли в эфир на телеканале "Перший незалежний". Впрочем, его отключили от вещания спустя час трансляции

Попавшие под санкции в Украине и прекратившие вещание телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK координировались заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Алексеем Громовым.

Об этом заявила народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в эфире телеканала "Наш", передает Depo.ua.

"Это неверное утверждение, что СНБО не собиралось полгода. Собиралось постоянно, просто в закрытом режиме. Приведу пример ... Закрытие телеканалов, которые координировались через господина Громова — это заместитель в администрации президента России, который отвечает за медианаправление", — сказала нардеп, комментируя взаимодействие комитета Рады и СНБО.

По ее словам, украинские спецслужбы полгода собирали информацию о финансировании упомянутых телеканалов.

Громов Алексей Алексеевич родился 31 мая 1960 года. С 4 марта 1998г - начальник управления пресс-службы Администрации президента РФ Бориса Ельцина. С приходом к власти в РФ Владимира Путина занял должность его пресс-секретаря. С 12 мая 2008г - заместитель Руководителя Администрации президента РФ. С 21 мая 2012г – первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.

Согласно расследованию журналистов издания "Проект", Громов за последние более чем 20 лет превратился в хозяина российского телевидения — именно он определяет, что и как должны показывать российские телеканалы.

По данным журналистов, Громов вместе с тогдашним министром печати РФ Михаилом Лесиным был одним из организаторов "зачистки" российского телевидения в начале 2000-х. В результате именно он стал определять, как должно работать российское телевидение.

Только Громов может указывать, что показывать, а что — нет, главам государственных (или официально частных, таких как входящий в "Газпром-медиа" НТВ или принадлежащие "Национальной медиа группе" друга Путина Юрия Ковальчука) СМИ. Еженедельно Громов объясняет телевизионным начальникам текущую повестку.

Как сообщалось, 2 февраля СНБО ввел санкции против "правой руки Медведчука" Тараса Козака, а вместе с ним были заблокирован ряд принадлежащих ему телеканалов, в том числе и "112 Украина", NewsOne и ZiK.

 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 192

Все по теме:

Телеканалы, ЗИК, "112 Украина", Newsone, Алексей Громов, коррдинация.
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