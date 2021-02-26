Канал не проработал и час: возрождение закрытых каналов Медведчука провалилось

Заблокированные в Украине "каналы Медведчука" ("112 Украина", ZiK и NewsOne) нашли способ вернуться в эфир отечественного телевидения. Новый, созданный на их основе, холдинг начал вещание на телеканале "Перший незалежний", однако что-то пошло не так и уже после часа эфира его отключили от спутника.

Об этом заявила ведущая телеканала Диана Панченко во время эфира.

"Только что сообщили наши редактора, что нас отключили от трансляции в "спутнике" и только что мы исчезли из трансляции в "Ланете", - сказала она.

На отключение канала тут же отреагировали пользователи сети.

"Страшное. Только включились, их сразу вырубили. Кто не в курсе, то львовский канал, по быстряку "купили" работники холдинга Медведчука. Точнее де юре именно они купили, но по факту ясно, что, не они", - написала журналистка Марьяна Пьецух.

"Зеленский вызов Медведчука принял и новообразованный канал "Первый независимый" отключают от спутника и кабельных сетей", - сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук.

Как сообщалось ранее, 2 февраля СНБО ввел санкции против "правой руки" Медведчука Тараса Козака, а вместе с ним и против принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZiK и NewsOne.