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Канал не проработал и час: возрождение закрытых каналов Медведчука провалилось

Канал не проработал и час: возрождение закрытых каналов Медведчука провалилось
Обновлено 20:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Заблокированные в Украине "каналы Медведчука" ("112 Украина", ZiK и NewsOne) нашли способ вернуться в эфир отечественного телевидения. Новый, созданный на их основе, холдинг начал вещание на телеканале "Перший незалежний", однако что-то пошло не так и уже после часа эфира его отключили от спутника. 

Об этом заявила ведущая телеканала Диана Панченко во время эфира. 

"Только что сообщили наши редактора, что нас отключили от трансляции в "спутнике" и только что мы исчезли из трансляции в "Ланете", - сказала она. 

На отключение канала тут же отреагировали пользователи сети. 

"Страшное. Только включились, их сразу вырубили. Кто не в курсе, то львовский канал, по быстряку "купили" работники холдинга Медведчука. Точнее де юре именно они купили, но по факту ясно, что, не они", - написала журналистка Марьяна Пьецух.

"Зеленский вызов Медведчука принял и новообразованный канал "Первый независимый" отключают от спутника и кабельных сетей", - сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук. 

Как сообщалось ранее, 2 февраля СНБО ввел санкции против "правой руки" Медведчука Тараса Козака, а вместе с ним и против принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZiK и NewsOne

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Санкции, Телевидение, Перший незалежний.
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