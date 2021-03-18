Россиянка наняла грузчиков, чтобы вынести труп сожителя в холодильнике: детали ЧП

18 марта, в Красноярске женщина вызвала грузчиков, чтобы вывезти холодильник с трупом ее сожителя.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

Согласно предоставленным данным, 39-летняя Анна Винокурова ранее сидевшая за сбыт наркотиков и освобожденная из колонии условно-досрочно в октябре 2020 года еще 8 марта во время празднований расправилась со своим 27-летним сожителем Евгением, который был неоднократно судим за кражи и угоны и освобожден по УДО. Тело убитого она расчленила, затем разложила по полочкам холодильника.

Так, спустя неделю женщина решила вызвать грузовое такси, чтобы избавиться от тела. Но грузчики еще во время переноса обнаружили кровь, которая текла из холодильника, после чего поинтересовались у хозяйки, почему холодильник такой тяжелый. Тут она во всем и призналась.

Работники грузового такси вызвали полицию, а женщину закрыли в своем авто.

На данный момент против женщины возбудили уголовное дело.

Стоит напомнить, что 17 марта в Атланте и Акворте в спа-салонах расстреляли 8 человек. Виновник заявил о борьбе с сексуальной зависимостью.