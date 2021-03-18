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Жириновский рассказал про "сокрушительный удар" по ВСУ, от которого "Байден под столом будет биться в судорогах"

Жириновский рассказал про "сокрушительный удар" по ВСУ, от которого "Байден под столом будет биться в судорогах"
23:27 Сегодня Телеграф

Одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз разразился угрозами, в этот раз - уничтожить Вооруженные силы Украины в случае их наступления на оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса.

Видео выступления Жириновского опубликовал Telegram-канал боевиков "Inside Donetsk".

"Все воинские подразделения, готовые к удару на Донецк и Луганск, будут уничтожены в течение одного часа", - сказал он.

По словам Жириновского, сила удара по ВСУ будет такова, что должен будет испугаться президент США Джо Байден.

"Удар будет такой сокрушительный, что в НАТО ничего не поймут, Байден перепугается, под столом будет биться в судорогах", - выразил убеждение он.

Многие пользователи соцсетей традиционно расценили выступление российского "либерал-демократа" как признак наличия психоневрологических проблем, при этом усугубившихся с возрастом.

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Вместе с тем, некоторые комментаторы отмечают, что с годами Жириновский стал менее одиозно и интересно выступать.

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Стиль выступлений Жириновского с годами особо не меняется, хоть и несколько утратил образность выражений в сравнении с началом 2000-х, когда он в обнимку с двумя юношами эпично обращался к тогдашнему президента США Джорджу Бушу-младшему по поводу войны в Ираке.

(осторожно, видео содержит много нецензурной лексики)

Это уже далеко не первые угрозы в адрес Украины, которые позволяет себе высказывать скандальный российский политик.

Так, в ноябре 20202 года Жириновский представил безумный план по разделению Украины между Евросоюзом и Россией.

До этого,  в 2019 году, Жириновский подал в Госдуму России проект постановления о непризнании итогов выборов президента в Украине.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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