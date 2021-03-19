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Вместе с мужем продавала новорожденных: в Красноярске задержали экс-следовательницу ГСУ

Вместе с мужем продавала новорожденных: в Красноярске задержали экс-следовательницу ГСУ
16:07 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

19 марта в Красноярске задержали женщину, которая вместе с супругом торговала детьми.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Меш Сибирь".

Подозреваемой оказалась экс-следовательница ГСУ 34-летняя Евгения Гончаровская, которая вместе с мужем, генеральным директором компании "Дидилия" - Станиславом продавала новорожденных.

Ранее она работала следователем по особо важным делам в красноярском ГСУ СК, но затем переметнулась на темную сторону. В этом ей помог супруг. Он отправлял женщин в Камбоджу для искусственного оплодотворения, а после родов он продавал малышей новым родителям, а матерям выплачивал по 850 тысяч рублей.

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По информации следователей всего Гончаровские продали не менее 19 младенцев. Сейчас дети находятся в Доме малютки.

В то же время все подозреваемые: бизнесмен, двое его подельников и одна из мамочек - находятся под стражей и пробудут под арестом как минимум до 22 апреля.

Стоит напомнить, что 19 марта в Подмосковье в Химках в одной из жилых 9-ти этажек произошел взрыв и начался пожар.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Красноярск.
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