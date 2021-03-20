Известный баскетболист попал в больницу, ударив ногой авто такси на улице (видео)

В центре Москвы таксист сбил известного российского баскетболиста Никиту Шабалкина.

Кадры происшествия обнародованы в Телеграм-канале Mash.

Происшествие произошло возле одного из пешеходных переходов на Тверской-Ямской улице.

Шабалкин переходил улицу неподалеку от "зебры", но не успел это сделать до того, как включился красный свет. Это вызвало возмущение у таксиста, вследствие чего между ними произошла перепалка.

После этого таксист стартовал с места, прокатив Шабалкина на капоте.

Сейчас баскетболиста осматривают врачи.

Шабалкин за свою карьеру успел сменить ряд клубов, среди которых российские ЦСКА, Триумф, Динамо (Москва) и УНИКС.

Чемпион Европы по баскетболу в 2007 году и заслуженный мастер спорта России.

Напомним, в Николаеве таксист застрелил женщину ради 6 тысяч гривен.