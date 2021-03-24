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Переехал преподавателя через день после отчисления: всплыли детали смертельной аварии в Москве

Переехал преподавателя через день после отчисления: всплыли детали смертельной аварии в Москве
Обновлено 14:15 Сегодня Телеграф

Женщин, погибших в ДТП в Москве, на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда сбил другой мужчина. По крайней мере, так себя позиционирует подозреваемый.

"За рулём был не я, машину я продал", — вот такое сообщение опубликовал на своей странице Сидикшох Рахматов, которого искали после смертельного ДТП с двумя погибшими в Москве", - пишет – telegram канал "LIFE SHOT"

Студент Московского государственного технического университета гражданской авиации, учился на факультете авиационных систем и комплексов.  Он сбил 72-летнюю Наталью Лёвочкину. Погибшая работала на том же факультете — методистом. По крайней мере так о нем сообщают СМИ.

Силовики ищут 25-летнего Хусена Сомона, друга Сидикшоха Рахматова. По их анализу он был за рулём "мерседеса" в момент смертельного ДТП.

Также СМИ опубликовали фото подозреваемого, сбившего, по данным полиции, двух женщин в Москве.

Напомним, в Москве водитель Mersedes на автомобиле женщин на тротуаре. Пешеходы, находившиеся также погибли. Одна женщина умерла в машине "скоро помощи". Вторая женщина погибла в реанимации. Сам водитель сбежал с места аварии. Сейчас он находиться в розыске.

Отметим, в Польше произошло очередное ДТП с участием украинского автобуса, в котором ехали граждане Украины. В результате аварии один человек погиб и четверо получили травмы.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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ДТП, Москва, Авария, Убиство.
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