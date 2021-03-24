Сдали тормоза: виновник смертельной аварии в Москве пытается "отмазаться" (видео)

Виновник аварии с двумя погибшими женщинами в Москве, которые были сбиты на тротуаре, заявил, что у его авто сдали тормоза.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash", публикуя видео допроса подозреваемого.

В тот вечер 25-летний Хусен Сомон ужинал с другом, якобы был трезв и ехал со скоростью не больше 60–70 км/час. В районе метро "Водный стадион" он потерял управление. По его словам, он помнит только то, то врезался в другую машину, и сработали подушки безопасности.

Дальше парень теряется в показаниях, рассказывая, что повредил ногу, "выпрыгнул из машины, поймал такси и поехал в больницу, но очень, ну очень хотел вернуться назад".

Но вернутся, у него не получилось – его сутки пришлось искать по друзьям.

Как писал "Телеграф", изначально сообщалось, что за рулем Mersedes сидел 23-летний Сидикшох Рахматов.