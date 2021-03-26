У россиян свой Суэцкий канал: загруженная луком фура перегородила трассу в Подмосковье (видео)

В 40 километрах от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАДа) организовался свой затор по типу ЧП в Суэцком канале в Египте, возникшего из-за аварии с контейнеровозом.

Об этом сообщают в Telegram-канале "BAZA".

Так, на указанной трассе уже третьи сутки буксует фура с тоннами лука на борту. Фура перегородила центральную улицу в деревне Алачково, из-за чего жизнь местных жителей перестала быть прежней.

"Одни просто не могут нормально добраться до дома, а другие, чьи машины были на стоянке до прибытия фуры, внезапно стали пешеходами", - пишут в Telegram-канале.

На место уже приезжала техника для отбуксировки фуры, но та загрузла в снегу еще больше.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Москве водитель Mersedes сбил насмерть двух женщин на тротуаре. Пешеходы, находившиеся какое-то время в тяжелом состоянии после аварии, вскоре умерли – одна в машине скорой помощи, а вторая – в реанимации.