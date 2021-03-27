Война закончилась, остались руины: как сейчас выглядит разрушенный Карабах (фото)

Украинский журналист Роман Бочкала побывал на деоккупированных территориях Карабаха и показал, как выглядят местные пейзажи после ухода оттуда войск Армении.

Соответствующие кадры были обнародованы Бочкалой в его YouTube-канале.

Журналисту удалось побывать в городе Агдам, который в ходе военных кампаний был практически стерт с лица Земли.

Война между Азербайджаном и Арменией началась еще в начале 90-х годов и была заморожена после подписания Бишкекского протокола в 1994 году.

В сентябре 2020 года конфликт вспыхнул с новой силой, и, продлившись 44 дня, был вновь остановлен 10 ноября после подписания трехстороннего договора между президентами Азербайджана и России и премьером Армении.

Азербайджан вернул под контроль 7 оккупированных районов так называемого "пояса безопасности", а также 2 района, входившие в самопровозглашенную НКР.

Несмотря на остановку боевых действий, парламент Армении отменил военное положение лишь почти пять месяцев спустя, 24 марта.