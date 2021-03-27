Скачать
Суббота, 27.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Почему Путин устроил обострение на Донбассе и при чем здесь Навальный
Почему Путин устроил обострение на Донбассе и при чем здесь Навальный
Перемирие - это не мир, война на Донбассе продлится до тех пор, пока одна из сторон не сдастся, - военный обозреватель
Перемирие - это не мир, война на Донбассе продлится до тех пор, пока одна из сторон не сдастся, - военный обозреватель
Обстрел под Шумами на Донбассе: названы имена еще двух погибших бойцов ВСУ (фото)
Обстрел под Шумами на Донбассе: названы имена еще двух погибших бойцов ВСУ (фото)
В Украине рассказали, когда закончится война на Донбассе
В Украине рассказали, когда закончится война на Донбассе

Война закончилась, остались руины: как сейчас выглядит разрушенный Карабах (фото)

Война закончилась, остались руины: как сейчас выглядит разрушенный Карабах (фото)
Обновлено 17:57 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Украинский журналист Роман Бочкала побывал на деоккупированных территориях Карабаха и показал, как выглядят местные пейзажи после ухода оттуда войск Армении. 

Соответствующие кадры были обнародованы Бочкалой в его YouTube-канале

Журналисту удалось побывать в городе Агдам, который в ходе военных кампаний был практически стерт с лица Земли. 

Карабах после завершения войны

 Карабах после завершения войны

Карабах после завершения войны

Карабах после завершения войны

Карабах после завершения войны

Война между Азербайджаном и Арменией началась еще в начале 90-х годов и была заморожена после подписания Бишкекского протокола в 1994 году. 

В сентябре 2020 года конфликт вспыхнул с новой силой, и, продлившись 44 дня, был вновь остановлен 10 ноября после подписания трехстороннего договора между президентами Азербайджана и России и премьером Армении. 

"Минские процессы" – тупое протирание штанов": журналист объяснил, как Украине поможет опыт деоккупации Карабаха

Азербайджан вернул под контроль 7 оккупированных районов так называемого "пояса безопасности", а также 2 района, входившие в самопровозглашенную НКР.

Несмотря на остановку боевых действий, парламент Армении отменил военное положение лишь почти пять месяцев спустя, 24 марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 883

Все по теме:

Азербайджан, Карабах, Роман Бочкала, Агдам.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Почему Путин устроил обострение на Донбассе и при чем здесь Навальный
02 В Украине рассказали, когда закончится война на Донбассе
03 Зеленский нашел способ уволить Тупицкого из КСУ: насколько это законно и какие будут последствия
04 Умер основатель одного из крупнейших университетов Украины
05 МИД РФ отреагировал на санкции Украины против российских СМИ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно о состоянии раненных под Шумами защитников Украины
Стало известно о состоянии раненных под Шумами защитников Украины
Зеленский нашел способ уволить Тупицкого из КСУ: насколько это законно и какие будут последствия
Зеленский нашел способ уволить Тупицкого из КСУ: насколько это законно и какие будут последствия
Без мемов никуда: сеть продолжает смеяться над застрявшим в Суэцком канале сухогрузом (фото)
Без мемов никуда: сеть продолжает смеяться над застрявшим в Суэцком канале сухогрузом (фото)
Отодвигают тотальный локдаун? В Украине резко изменилось число &quot;красных&quot; зон
Отодвигают тотальный локдаун? В Украине резко изменилось число "красных" зон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь