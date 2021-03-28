"Бежали на референдум, а теперь...": у предателей Украины в Крыму наступило прозрение насчет России (видео)

Вблизи поселка Партенит в незаконно аннексированном Крыму у жителей стали забирать их земельные участки.
Такой новостью в своем Фейсбуке поделился Джаваншир Ахмед.
Мужчина поделился сюжетом о ситуации в Партените.
Все "суды" жители полуострова проиграли и теперь обратились в ЕСПЧ.
"Мы шли в Россию, бежали на "референдум" голосовать. А теперь 7 лет я в какой-то непонятной борьбе", - поделилась своими мыслями крымчанка. Она также добавила, что сами судьи признают незаконность данных действий, но ничего с этим поделать не могут.
Граждане уже не скрывают, что сожалеют о своем решении перейти на сторону РФ.
"Для чего мы тогда Севастополь вводили в состав РФ? Чтобы остаться вообще без ничего?", - возмутились местные жители.
Стоит напомнить, что ранее в Украине озвучили план по выселению незаконно прибывших в Крым россиян после его деоккупации. Позднее пособники оккупантов назвали украинского чиновника русофобом.