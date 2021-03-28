"Бежали на референдум, а теперь...": у предателей Украины в Крыму наступило прозрение насчет России (видео)

Вблизи поселка Партенит в незаконно аннексированном Крыму у жителей стали забирать их земельные участки.

Такой новостью в своем Фейсбуке поделился Джаваншир Ахмед.

Мужчина поделился сюжетом о ситуации в Партените.

Все "суды" жители полуострова проиграли и теперь обратились в ЕСПЧ.

"Мы шли в Россию, бежали на "референдум" голосовать. А теперь 7 лет я в какой-то непонятной борьбе", - поделилась своими мыслями крымчанка. Она также добавила, что сами судьи признают незаконность данных действий, но ничего с этим поделать не могут.

Граждане уже не скрывают, что сожалеют о своем решении перейти на сторону РФ.

"Для чего мы тогда Севастополь вводили в состав РФ? Чтобы остаться вообще без ничего?", - возмутились местные жители.

Стоит напомнить, что ранее в Украине озвучили план по выселению незаконно прибывших в Крым россиян после его деоккупации. Позднее пособники оккупантов назвали украинского чиновника русофобом.