В России шестой час не могут задержать мужчину: он отстреливается, но есть преграда и опаснее (видео)

В подмосковных Мытищах 61-летний Владимир Барданов забаррикадировался в жилом доме и открыл стрельбу по прохожим. Дом был окружен росгвардейцами и полицией, однако попытки штурмовать здание пока успехом не увенчались.

Причиной тому послужило не только то, что стрелок вооружен автоматом и гранатами, но и то, что в его доме содержится целый минизоопарк. В качестве домашних питомцев мужчина держал тигров, пум, медведей и даже крокодилов. Правда пока не ясно, кто из "домашних любимцев" сейчас находится на территории его двора.

Записи с демонстрацией хищных зверей, взятые из инстаграма одной из дочерей Берданова, были обнародованы телеграм-каналом Baza.

В телеграм-канале Mash, сообщается, что дочь стрелка Анастасия отправилась к дому отца, как только узнала о ситуации.

Операция по обезвреживанию мужчины длится уже более пяти часов. Пока безуспешно.

Напомним, в клинике в Омске, где лечили российского оппозиционера Алексея Навального, умерли два врача.