Аленка передает эстафету: в России памятник красноармейцам стал "жертвой" реставраторов (фото)

В России у ставшего мемом памятника Аленке нашелся достойный конкурент. На сей раз лицезреть творчество горе-скульпторов пришлось жителям зауральского города Катайск (Курганская область).

Соответствующие снимки были обнародованы в группе "Типичный Катайск" во ВКонтакте.

Обелиск, посвященный жителям города, погибшим во время Гражданской войны, был установлен в 1973 году и тогда он выглядел следующим образом:

В 2021 году его решили реставрировать, после чего он превратился в вот это:

По заверению администрации города, реставрационные работы проводились ежегодно, однако теперь памятнику понадобился капитальный ремонт. Там уже пообещали вернуть достопримечательности ее изначальный вид, а работы должны начаться "с наступлением устойчивой теплой погоды".

Тем временем в комментариях на авторов "шедевра" обрушился шквал критики.

Напомним, еще одно жуткое произведение искусства нашли в Новосибирске. Памятник "Трое друзей и собака" установлен на улице Богатикова.