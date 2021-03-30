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Аленка передает эстафету: в России памятник красноармейцам стал "жертвой" реставраторов (фото)

Аленка передает эстафету: в России памятник красноармейцам стал "жертвой" реставраторов (фото)
Обновлено 19:43 Сегодня Телеграф

В России у ставшего мемом памятника Аленке нашелся достойный конкурент. На сей раз лицезреть творчество горе-скульпторов пришлось жителям зауральского города Катайск (Курганская область). 

Соответствующие снимки были обнародованы в группе "Типичный Катайск" во ВКонтакте. 

Обелиск, посвященный жителям города, погибшим во время Гражданской войны, был установлен в 1973 году и тогда он выглядел следующим образом:

Катайск памятник

В 2021 году его решили реставрировать, после чего он превратился в вот это: 

Катайск памятник

По заверению администрации города, реставрационные работы проводились ежегодно, однако теперь памятнику понадобился капитальный ремонт. Там уже пообещали вернуть достопримечательности ее изначальный вид, а работы должны начаться "с наступлением устойчивой теплой погоды". 

Тем временем в комментариях на авторов "шедевра" обрушился шквал критики. 

Катайск памятник

 Напомним, еще одно жуткое произведение искусства нашли в Новосибирске. Памятник "Трое друзей и собака" установлен на улице Богатикова

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 286

Все по теме:

Россия, Памятники, Катайск.
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