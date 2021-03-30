При штурме в Подмосковье пострадал силовик: в ход пустили тяжелое оружие (видео)

В подмосковном городе Мытищи 61-летний Владимир Барданов забаррикадировался в своем доме и устроил стрельбу по прохожим.

Прибывшие на место силовики столкнулись с отчаянным сопротивлением и в течение более шести часов безуспешно пытались пойти на штурм здания.

За это время в доме дважды возникал пожар. Как сообщает ряд Телеграм-каналов, пенсионер поджег лестницу на второй этаж, чтобы силовики не смогли к нему добраться. Однако тогда сработала система автоматического пожаротушения. Теперь же сообщается, что ему все же удалось ее взорвать.

Во время штурма пострадал один из спецназовцев, пуля попала ему в ногу и его забрала скорая.









После этого было принято решение обстрелять его дом из гранатомета.

РосСМИ ведут трансляцию с места происшествия.

Как сообщалось ранее, проблема со штурмом возникла не только потому, что у мужчины имеется при себе автомат и гранаты, но и также потому, что в его доме содержался целый минизоопарк опасных хищников.