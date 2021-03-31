Двое погибли: выяснились новые детали ЧП с кораблем под Питером

Неподалеку от Питера в РФ, на кораблестроительном заводе "Пелла" во время работ опрокинулось судно в результате чего погибли мужичина и женщина.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Меш 30 марта.

Согласно предоставленным данным, водолазами был обнаружен труп мужчины, внутри опрокинувшегося корабля.

В свою очередь тело женщины также было найдено внутри судна.

Сам корабль наклонился внезапно, что и привело к травмированию двух людей, а двое оказались в ловушке внутри судна.

Видео с места инцидента:

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