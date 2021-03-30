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Ушел красиво: мытищинский стрелок после многочасовой осады сгорел вместе с домом (видео)

Ушел красиво: мытищинский стрелок после многочасовой осады сгорел вместе с домом (видео)
Обновлено 21:21 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Жители поселка Вешки, что в подмосковных Мытищах, целый день наблюдали за "голливудским" противостоянием между силовиками и одиноким пенсионером Владимиром Бардановым, который забаррикадировался в своем доме и открыл стрельбу по прохожим. 

61-летний мужчина более восьми часов держал осаду, отстреливаясь из автомата и бросая взрывчатку. При этом он даже смог ранить одного из спецназовцев, которому пуля попала рикошетом в ногу. 

После этого силовики решили поставить точку в развернувшейся драме и обстреляли его дом из гранатомета, вследствие чего здание загорелось. 

Как передают ряд телеграм-каналов, мужчина решил стоять до последнего и не стал покидать чердак своего, объятого пожаром, дома. 

По предварительным данным, он погиб в огне. 

Стрельба прекратилась, а к горящему зданию позволили подпустить пожарных. 


Напомним, проблема со штурмом возникла не только потому, что у мужчина оказывал активное сопротивление, но и также потому, что в его доме содержался целый зоопарк опасных хищников, правда данных о том, участвовали ли они в "бою" не приводится. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 622

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Москва, Россия, Стрельба, Мытищи.
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