Ушел красиво: мытищинский стрелок после многочасовой осады сгорел вместе с домом (видео)

Жители поселка Вешки, что в подмосковных Мытищах, целый день наблюдали за "голливудским" противостоянием между силовиками и одиноким пенсионером Владимиром Бардановым, который забаррикадировался в своем доме и открыл стрельбу по прохожим.

61-летний мужчина более восьми часов держал осаду, отстреливаясь из автомата и бросая взрывчатку. При этом он даже смог ранить одного из спецназовцев, которому пуля попала рикошетом в ногу.

После этого силовики решили поставить точку в развернувшейся драме и обстреляли его дом из гранатомета, вследствие чего здание загорелось.

Как передают ряд телеграм-каналов, мужчина решил стоять до последнего и не стал покидать чердак своего, объятого пожаром, дома.

По предварительным данным, он погиб в огне.

Стрельба прекратилась, а к горящему зданию позволили подпустить пожарных.





Напомним, проблема со штурмом возникла не только потому, что у мужчина оказывал активное сопротивление, но и также потому, что в его доме содержался целый зоопарк опасных хищников, правда данных о том, участвовали ли они в "бою" не приводится.