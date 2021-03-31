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Россияне две недели готовили "ответку" Украине по Крыму: что получилось

Россияне две недели готовили "ответку" Украине по Крыму: что получилось
11:54 Сегодня Телеграф

В Москве все-таки решились на ответные меры после размещения плакатов об оккупации Крыма возле российского дипредставительства  в Киеве. На подготовку "акта возмездия" у россиян ушло целых две недели.

В ночь на среду, 31 марта, в Москве неизвестные обклеили заборы вблизи  посольства Украины плакатами с надписями "Крым – это Россия".

Информацию об этом разместил в facebook журналист Роман Цимбалюк.

"Ответочка прилетела - всё в рамках мер взаимности. Как у "братьев" и "сестер", - прокомментировал журналист.

Он также отметил, что на наклейках использованы те же фотографии, что и на дипломатических картах, которые выдает МИД России. Тексты плакатов оригинальностью не поражают. Общая риторика текстов - убедить Украину, что якобы "Крым – это Россия".

Кроме заборов, напротив посольства, подобные наклейки были размещены также и как минимум на двух автомобилях сотрудников украинской дипломатической миссии. Примечательно, что их наклеили в тот момент, когда сотрудники были на выезде. То есть, становится очевидным, что за ними велось наблюдение.

Ранее, на годовщину аннексии Крыма, перед рядом российских диппредставительств в Киеве, Львове и Харькове вывесили борды, с напоминанием, что Крым это Украина.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Москва, Крым, Дипломаты, Плакаты, Украинское посольство, анексия.
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