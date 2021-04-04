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По следам изгнания Познера: что нужно знать о Грузии перед поездкой

По следам изгнания Познера: что нужно знать о Грузии перед поездкой
10:44 Сегодня Телеграф avianews

Решившим посетить Грузию туристам, а особенно россиянам, следует принимать во внимание ряд факторов, которые позволят избежать возможных неприятных ситуаций, возникших из-за незнания или непонимания самих же туристов.

Об этом на своей странице в Facebook написала гид Александра Сорокина.

"Я давно хотела написать на эту тему, происшествие с Познером лишь подстегнуло меня.

Знаю, мы живём не в идеальном мире и мои желания никто исполнять не обязан, но всё же.

Мне бы очень хотелось, чтобы россияне, отдыхающие в Грузии, понимали, что они приезжают не в провинцию, не в губернию, не в республику и не в придорожный шалман, а в другую страну. И вели бы себя соответствующим образом, уважая закон и людей.

Здесь никто не обязан выпрыгивать из кустов с пятилитровыми баллонами с вином, зазывать к себе домой и резать барашка, попутно исполняя народные песни и танцы. Но если вы услышали, что с кем-то это произошло, значит так совпало и тому человеку повезло, он был искренен и открыт, и понравился хозяевам. Бывает.

Мне за очень редким исключением везло на замечательных умных воспитанных гостей, но тем ярче запомнились исключения.

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Ещё бы мне хотелось, чтобы туристы были информированы:

1. Пусть для них не будет сюрпризом, что 20% территории Грузии оккупировано (ах, ах!) Россией.

2. Чтобы они погуглили "ползучая оккупация Грузии".

3. Чтобы, прежде чем сокрушаться, ну когда же Грузия откроет сухопутные границы и пустит прямое авиасообщение, поинтересовались, а Грузия ли запретила прямые авиаперелёты (спойлер: нет), и может ли гражданин Грузии попасть в Россию ну хотя бы по туристической визе, не говоря уж о безвизовом визите (нет, только по приглашению родственника или организации).

4. Чтобы не рассказывали здесь о своих визитах в Абхазию (где, вполне вероятно, жили в бывших грузинских домах) и не "сравнивали показания" в стране, где в начале девяностых беженцами стало 5-7 процентов граждан (для примера представьте себе, что Дальний Восток захватили, нууу... инопланетяне, и почти все его население, около восьми миллионов, потеряв кров, имущество и возможность посетить могилы предков, ломанулось на запад, преимущественно в Москву). Ну и опять же неплохо погуглить, чем тут чревато посещение Абхазии со стороны России.

Неважно, на какой отдых настроен гость: культурная программа, походы, гастро- или винный туризм, на каждого найдется гид, сейчас нас много разных и хороших. Мы рады тем, кто не ведет себя как белый господин.

Ну и чтобы два раза не вставать, про текущий момент: все, кто вакцинирован, могут спокойно прилетать. Тем же, кто с ПЦР-тестами, я бы порекомендовала подождать того момента, когда у нас отменят повторный ПЦР-тест, иначе есть риск попасть на деньги, время и обратные билеты: 14-дневный карантин в ковид-отеле за счёт самого же туриста и тесты при ложноположительном результате не самый лучший вид отдыха.

У нас сейчас комендантский час с 21.00 до 5.00, по выходным рестораны не работают, мероприятия более 10 человек запрещены. Но природа и культурно-исторические объекты на месте", - пишет Сорокина.

Как сообщалось, с начала марта для украинцев открылись границы Грузии, но при ряде условий.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Грузия, Туризм, Памятка, Блог, Александра Сорокина.
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