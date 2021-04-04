Этого не покажут по ТВ: в Минске сняли на видео роющихся в мусорнике пенсионеров

В Минске засняли пенсионеров, которые копались в помойке в поисках еды.

Соответствующие кадры были обнародованы в телеграм-канале Nexta.

"А вот наглядное подтверждение того, как живут пенсионеры в "процветающей" Беларуси. Снято сегодня в городе-герое Минске", - сказано в подписи к видео.





Данные видео являются ответом на сюжет о "загибающейся от нищеты Украине", который транслировался на белорусском телеканале CTV.

В нем ведущая раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот "снимает стримчики", пока народ "лазит по мусоркам и помойкам в поисках еды".

Тем самым она высказалась за диктатуру в стране, поставив в противовес "кукольный театр", коим, по ее убеждению, является демократия в Украине.

Как сообщалось ранее, в белорусских совхозах в Витебской области задолженность по зарплате решили "выплатить" навозом.