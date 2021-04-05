Угнал грузовик, чтобы съездить к девушке: стала известна судьба солдата, устроившего ЧП в Беларуси

Белорусские правоохранители задержали солдата срочной службы Александра Караткевича, покинувшего полигон в Брестской области во время учений. На грузовом автомобиле и с оружием дезертир проехал через всю страну, добираясь к дому своей девушки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны. Парня нашли в воскресенье, 4 апреля, через двое суток после исчезновения.

"Кправоохранителям обратилась жительница деревни Лобани Ушачского района. Она сообщила, что видела молодого человека, похожего на разыскиваемого солдата", - отмечают в ведомстве.

Солдат был задержан без последствий для здоровья. Сейчас проводится проверка с целью выяснения причин оставления полигона.

Отметим, до этого военнослужащего пытались задержать сотрудники ГАИ. На его поиски была поднята по тревоге военная часть, бойцы которой с собаками прочесывали лес.

Тем временем, в Брестской области продолжаются военные учения. Для усиления группировки войск в регион был отправлен танковый батальон. Он будет находиться на учениях до 16 апреля.