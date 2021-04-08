Под открытым небом в Дагестане загорелся и взорвался танк (видео)

В Дагестане в Буйнакском районе произошло ЧП: в воинской части произошел пожар, взорвался танк.

Об этом в четверг 8 апреля сообщили в Телеграм-каналах "Меш" и "База".

Возгорание началось около 11 часов вечера на территории военной части №63354 в городе Буйнакске.

Согласно предоставленным данным, взорвались боеприпасы, которые были внутри танка. Инцидент также мог произойти по причине короткого замыкания.

В результате произошедшего никто не пострадал. На месте работают специалисты и устанавливают точные причины возгорания, которое привело к взрыву танка.

Видео с места инцидента:

Напомним, 6 апреля в России в честь 50-летия одной из многоэтажек депутат Госдумы РФ спел в грязи.