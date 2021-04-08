Скачать
Четверг, 08.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Путин хотел бы "разобраться" с Украиной. Но боится проиграть": полковник Жданов нашел объяснения действиям России в последние недели
"Путин хотел бы "разобраться" с Украиной. Но боится проиграть": полковник Жданов нашел объяснения действиям России в последние недели
Откуда у депутата горсовета биткоинов на миллиард долларов, - объясняет эксперт по криптовалюте
Откуда у депутата горсовета биткоинов на миллиард долларов, - объясняет эксперт по криптовалюте
Франции и Германии недостаточно: эксперт объяснил, как Байден испугал Кремль
Франции и Германии недостаточно: эксперт объяснил, как Байден испугал Кремль
Еще одна "черная" пятница? Всплыли детали нового заседания СНБО 9 апреля
Еще одна "черная" пятница? Всплыли детали нового заседания СНБО 9 апреля

Под открытым небом в Дагестане загорелся и взорвался танк (видео)

Под открытым небом в Дагестане загорелся и взорвался танк (видео)
Обновлено 07:32 Сегодня Телеграф Фото: telegram - bazabazon

В Дагестане в Буйнакском районе произошло ЧП: в воинской части произошел пожар, взорвался танк.

Об этом в четверг 8 апреля сообщили в Телеграм-каналах "Меш" и "База".

Возгорание началось около 11 часов вечера на территории военной части №63354 в городе Буйнакске.

Согласно предоставленным данным, взорвались боеприпасы, которые были внутри танка. Инцидент также мог произойти по причине короткого замыкания.

В США задержанный угонщик авто увел авто полицейского будучи закованным в наручники

В результате произошедшего никто не пострадал. На месте работают специалисты и устанавливают точные причины возгорания, которое привело к взрыву танка.

Видео с места инцидента:

Напомним, 6 апреля в России в честь 50-летия одной из многоэтажек депутат Госдумы РФ спел в грязи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 316

Все по теме:

Дагестан, Россия, Танк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский собрался на Донбасс: первые детали поездки
02 Витренко уходит в отставку
03 Еще одна "черная" пятница? Всплыли детали нового заседания СНБО 9 апреля
04 Франции и Германии недостаточно: эксперт объяснил, как Байден испугал Кремль
05 Манипуляции России сорвали новое заседание ТКГ по Донбассу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Витренко уходит в отставку
Витренко уходит в отставку
Манипуляции России сорвали новое заседание ТКГ по Донбассу
Манипуляции России сорвали новое заседание ТКГ по Донбассу
После дипломатического провала России в ТКГ боевики обстреляли украинских защитников, есть раненый
После дипломатического провала России в ТКГ боевики обстреляли украинских защитников, есть раненый
Какой праздник 8 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 8 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь