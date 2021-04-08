Хотел просить прощения у Путина: Жириновский вспомнил последние письма Березовского перед смертью

Опальный российский олигарх Борис Березовский в 2012 году просил одиозного российского политика Владимира Жириновского помочь ему вернуться в Россию, для чего написал письмо на имя президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил Жириновский в интервью на Youtube-канале "Невиданный футбол".

"Он устал от эмиграции, он проиграл дело Абрамовичу, почти свое состояние — это несколько миллиардов долларов. Он дал мне письмо на имя Путина. По-моему, он уже одно письмо отправил Путину и собирался еще", — сказал он.

Смысл письма, по словам Жириновского, заключался в том, что Березовский устал от эмиграции, хочет вернуться и готов "просить прощенья за все, что сделал плохое".

Жириновский также добавил, что письмо от опального олигарха он Путину передал.

Березовский был найден мертвым в конце марта 2013 года в ванной комнате своего дома в местечке Аскот графства Беркшир, в 40 км от Лондона (Великобритания). Вскрытие показало, что смерть наступила в результате удушения. Обстоятельства его смерти достоверно не установлены.

Как известно, Жириновский известен своими одиозными заявлениями.