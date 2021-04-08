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Хотел просить прощения у Путина: Жириновский вспомнил последние письма Березовского перед смертью

Хотел просить прощения у Путина: Жириновский вспомнил последние письма Березовского перед смертью
15:47 Сегодня Телеграф Reuters

Опальный российский олигарх Борис Березовский в 2012 году просил одиозного российского политика Владимира Жириновского помочь ему вернуться в Россию, для чего написал письмо на имя президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил Жириновский в интервью на Youtube-канале "Невиданный футбол".

"Он устал от эмиграции, он проиграл дело Абрамовичу, почти свое состояние — это несколько миллиардов долларов. Он дал мне письмо на имя Путина. По-моему, он уже одно письмо отправил Путину и собирался еще", — сказал он.

Смысл письма, по словам Жириновского, заключался в том, что Березовский устал от эмиграции, хочет вернуться и готов "просить прощенья за все, что сделал плохое".

Жириновский также добавил, что письмо от опального олигарха он Путину передал.

Березовский был найден мертвым в конце марта 2013 года в ванной комнате своего дома в местечке Аскот графства Беркшир, в 40 км от Лондона (Великобритания). Вскрытие показало, что смерть наступила в результате удушения. Обстоятельства его смерти достоверно не установлены.

Как известно, Жириновский известен своими одиозными заявлениями.

Ранее российский политик, лидер ЛДПР в очередной раз разразился одиозными угрозами, в этот раз - уничтожить ВСУ в случае их наступления на оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса.

Также недавно Жириновский рассказал, как мировые лидеры должны "решить исход третьей мировой войны"

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Владимир Путин, Письмо, Владимир Жириновский, Борис Березовский.
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