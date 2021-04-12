Скачать
Понедельник, 12.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Путин руками Пушилина поднимает ставки на Донбассе: генерал рассказал, что стоит за провокацией
Путин руками Пушилина поднимает ставки на Донбассе: генерал рассказал, что стоит за провокацией
Почему Эрдоган не называет Путина агрессором?
Почему Эрдоган не называет Путина агрессором?
Главные события недели: смерть принца Филиппа, восточный вояж Зеленского, арест украинок в Дубае
Главные события недели: смерть принца Филиппа, восточный вояж Зеленского, арест украинок в Дубае
60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос (видео)
60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос (видео)

Школьница умерла после разговора с завучем о ее ролике в TikTok

Школьница умерла после разговора с завучем о ее ролике в TikTok
01:29 Сегодня Телеграф

В Рубцовске Алтайского края (РФ) после разговора с завучем умерла 12-летняя ученица 5-го класса местного лицея.

Об этом сообщает местное интернет-издание "Тайга.инфо" со ссылкой на местные паблики в соцсетях.

Согласно сообщению, девочке стало плохо после разговора с завучем. Ее родители отметили, что преподаватель известна своими жестокими методами воспитания и грубым отношением к учащимся.

"Накануне завуч вызвала ученицу с мамой в кабинет и отругала за ролик в ТикТоке. Разговор проходил на высоких тонах. Из кабинета обе вышли в слезах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо. Об этом она рассказала подружкам в WhatsApp. Спасти девочку не удалось, причина смерти устанавливается", — сообщила одна из подписчиков сообщества.

Мама назвала "изгоем", друг - "долбариком": в Подмосковье подросток удавился поводком

По неподтвержденной информации, девочка могла совершить самоубийство.

Согласно информации, краевое правительство уже отреагировало на инцидент. Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и работники министерства внутренних дел приедут в Рубцовск, чтобы "разобраться в ситуации". В лицее они проведут прием школьников и их родителей.

Как сообщалось, 18 марта в Новочебоксарске  (РФ) ученик 5-го класса спрыгнул с 25-го этажа многоэтажки после того как дал "слово пацана" и выжил.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 230

Все по теме:

Россия, Соцсети, Смерть, Алтайский край, Школьница, Завуч, TikTok.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В столице Армении нашли мертвой дочь путинского генерала
02 Оккупанты устроили пушечные стрельбы в Керчи и оставили завод без стекол (видео)
03 Боксерша с пятым размером груди показала, как выглядит после боя (видео)
04 Непотопляемые: фото ажиотажа в "Эпицентре" во время локдауна возмутили сеть
05 Звезда фильмов для взрослых Райли Рид выходит замуж за паркуриста из Латвии (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США и Британии ответили на наращивание числа войск России на границе с Украиной
В США и Британии ответили на наращивание числа войск России на границе с Украиной
Стало известно о попытке Зеленского поговорить с Путиным после гибели военных под Шумами
Стало известно о попытке Зеленского поговорить с Путиным после гибели военных под Шумами
Итоги дня 11 апреля: новые детали в деле сбитого над Донбассом &quot;Боинга&quot;, ужесточение карантина в Харькове
Итоги дня 11 апреля: новые детали в деле сбитого над Донбассом "Боинга", ужесточение карантина в Харькове
Какой праздник 12 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 12 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь