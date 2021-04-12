Школьница умерла после разговора с завучем о ее ролике в TikTok

В Рубцовске Алтайского края (РФ) после разговора с завучем умерла 12-летняя ученица 5-го класса местного лицея.

Об этом сообщает местное интернет-издание "Тайга.инфо" со ссылкой на местные паблики в соцсетях.

Согласно сообщению, девочке стало плохо после разговора с завучем. Ее родители отметили, что преподаватель известна своими жестокими методами воспитания и грубым отношением к учащимся.

"Накануне завуч вызвала ученицу с мамой в кабинет и отругала за ролик в ТикТоке. Разговор проходил на высоких тонах. Из кабинета обе вышли в слезах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо. Об этом она рассказала подружкам в WhatsApp. Спасти девочку не удалось, причина смерти устанавливается", — сообщила одна из подписчиков сообщества.

По неподтвержденной информации, девочка могла совершить самоубийство.

Согласно информации, краевое правительство уже отреагировало на инцидент. Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и работники министерства внутренних дел приедут в Рубцовск, чтобы "разобраться в ситуации". В лицее они проведут прием школьников и их родителей.

Как сообщалось, 18 марта в Новочебоксарске (РФ) ученик 5-го класса спрыгнул с 25-го этажа многоэтажки после того как дал "слово пацана" и выжил.