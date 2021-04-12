Пожар видно почти со всех концов Питера: в РФ зрелищно горит фабрика, есть жертвы (видео)

В понедельник, 12 апреля, в Санкт-Петербурге (Россия) загорелась фабрика "Невская мануфактура". Огонь "разросся" настолько сильно, что клубы дыма от него переплетаются в гигантскую "черную косу", которая видна почти со всех концов города. В результате огненного ЧП погибли рабочий и пожарный, а еще двое спасателей пострадали.

Об этом сообщает LIFE SHOT.

Как уточняет "RT на русском", огонь с каждой минутой захватывает все новые метры территории фабрики. На данный момент площадь пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге увеличилась до 4 тыс. кв. м. Для тушения огня собираются использовать вертолет. У здния уже обвалилась крыша и стены между цехами.

На данный момент, по информации МЧС, погиб один пожарный, еще двое пострадали — их госпитализировали с ожогами 40-50% тела. Также на месте пожара было найдено тело рабочего.

Сейчас пожар гасят 300 человек, задействованы 70 единиц техники.

О масштабности пожара, который продолжает съедать здание фабрики можно судить по онлайн трансляции с места ЧП.

На данный момент огонь перебросился на второе здание, слышны взрывы.

Как сообщал "Телеграф", в субботу, 20 марта, в Москве загорелся Измайловский кремль.