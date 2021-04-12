Нарушения нашли год назад, но не устранили: вскрылась причина смертельного пожара на фабрике в Питере

В Санкт-Петербурге возник масштабный пожар на фабрике "Невская мануфактура". Во время борьбы с огнем погиб один из пожарных, еще двое получили ранения. Также известно, что жизни лишился и один из рабочих.

Согласно данным отчета МЧС от 15 февраля, на предприятии были зафиксированы ряд нарушений.

Известно, что помещения в здании не были оборудованы системой автоматического пожаротушения. Помимо того, в нем отсутствовала система пожарной сигнализации и устройствами дымоудаления.

Руководство фабрики также не выделило средства на устройства оповещения и управления эвакуацией персонала.

Примечательно, что те же самые недочеты были обнаружены и во время проверки здания в прошлом году. Но с того времени проблемы устранены не были, что и стоило жизни двух человек.





Как сообщалось ранее, 10 апреля масштабный пожар произошел на мясокомбинате в оккупированном Донецке.