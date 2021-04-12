"Родные болота": сеть насмешило видео, как несколько авто ушли под землю в Питере

Сегодня, 12 апреля, днем в Санкт-Петербурге РФ под землю ушли сразу несколько автомобилей. Момент попал на видео и насмешил интернет-пользователей.

Как сообщает Телеграмм-канал Mash, ЧП произошло у торгово-развлекательного комплекса "Меркурий". Там прорвало трубу, в результате чего под асфальт один за одним начали уходить автомобили. Сначала под землей оказались две легковушки, а вслед за ними рухнул и Mercedes. Сейчас на месте работают спасатели и коммунальщики, информацию о пострадавших обещают сообщить позже.

Отметим, что данное видео шокировало интернет-пользователей, которые шутят, что "русская землица поглощает авто" и называют местность "родным болотом". А некоторые из них даже были свидетелями подобного ЧП в прошлом.

"За несколько лет было феерическое количество размывов и провалов (штук 10 в рамках квартала точно). Под окнами у нас то ли один, то ли два мужика сварились. Громкая история была. Подо мной, когда был на машине, асфальт проваливался, - комментирует произошедшее местный житель по имени Михаил. - Такие трубы. По времени это совпало с расследованием и посадками за прокладку труб".

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