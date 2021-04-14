Поплохело с первого же глотка: женщина купила растворитель в бутылке из-под минералки

Москвичка приобрела бутылку воды в одной из кофеен города Москвы и выпив попала в больницу, поскольку в бутылке ей продали растворитель.

Об этом 13 апреля сообщили в Телеграм-канале BAZA.

Пострадавшая решила купить воды в кафе Cofix на Манежной площади, но ей продали растворитель.

Несмотря на то, что она оказалась в больнице ей повезло, поскольку женщина сделала только небольшой глоток.

Пострадавшую госпитализировали в НИИ Склифосовского, в котором та пролежала несколько дней.

Пока не установлено, как растворитель попал в бутылку.

В то же время сестра женщины написала заявление в полицию и кафе теперь должны проверить.

Напомним, что 12 апреля, в Санкт-Петербурге загорелась фабрика, из-за чего погибли рабочий и пожарный, а еще двое сотрудников спасательной службы пострадали.