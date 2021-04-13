Пыталась завязать с проституцией: выяснились детали избиения с изнасилованием в РФ

В истории с изнасилованием и избиением 18-летней девушки в Барнауле (Алтайский край, Россия) всплыли новые детали.

Как сообщает телеграм-канал LifeShot, пострадавшую зовут Анастасия, она некоторое время занималась проституцией, но потом решила, что это не для нее и попыталась уйти из бизнеса.

Однако это не понравилось ее сутенеру - той самой 20-летней Юлии Ш., которая и решила проучить "сотрудницу".

Юлия арендовала квартиру и пригласила Анастасию поговорить с глазу на глаз. Но когда ничего не подозревающая жертва зашла в помещение, на нее набросились двое мужчин (37 и 26 лет).

У девушки забрали телефон, избили, в том числе и цепочкой от сумочки, и изнасиловали.

Однако злоумышленники не учли того, что дом, в котором все происходило, находится неподалеку от полицейского участка, а потому когда пострадавшая смогла выбраться на балкон, на ее крики тут же прибежали патрульные.

Злоумышленников задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

Их жертву доставили в больницу, ее состояние оценивается, как средне-тяжелое.

Как сообщалось ранее, в Одесской области мужчина жестоко убил свою бывшую сожительницу и ее нынешнего супруга.