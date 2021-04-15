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"Мамин пирожочек": психолог подметила любопытный момент в воспоминаниях о Путине его бывшей жены

"Мамин пирожочек": психолог подметила любопытный момент в воспоминаниях о Путине его бывшей жены
05:13 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Политический психолог Светлана Чунихина наткнулась в сети на воспоминания бывшей супруги российского президента Владимира Путина Людмилы и обратила особое внимание на некоторые моменты.

"Душераздирающе. Дело не в том, что Путин в браке, судя по всему, был записным абьюзером", - отметила на своей страничке в Facebook психолог.

По ее словам, дело даже не в том, что момент знакомства с Путиным Людмила описывает примерно так: "пошли мы с подружкой в театр, а там были Алексей и Владимир Владимирович". 

Чунихина отметила, что на время знакомства нынешнему главе Кремля было 27 лет и он все еще жил с родителями. "Мамин пирожочек...", - резюмировала она.

В свою очередь  в сети не оставили данные воспоминания и факты без внимания.

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Некоторые люди пытались оправдать Путина, тем, что у многих тогда не могло быть квартиры.

В комментариях также подтвердили теорию абьюзивных отношений Путина. Психолог напомнила, что мать тогда еще будущего российского президента прямо при Людмиле обсуждала ее качества как потенциальной невесты.

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Напомним, что ранее 7 марта предполагаемая дочь Путина Елизавета Кривоногих (Луиза Розова) была замечена в московском баре "Ровесник", где она провела свой первый диджей-сет. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Владимир Путин, Людмила Путина, Светлана Чунихина.
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