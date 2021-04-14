Одно авто подлетело и "оседлало" второе: в Сочи произошла курьезная авария (фото и видео)

В среду, 14 апреля, в Сочи (Россия) произошло тройное ДТП, в результате которого Toyota в прямом смысле оседлала "Ниву".

Об том сообщается в российских Telegram-каналах.

Авария произошла возле аэропорта, перед въездом, столкнулись три машины. В ДТП пострадал 45-летний мужчина. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом грудной клетки.

Судя по опубликованным кадрам с места аварии, видно, что из-за аварии образовалась большая пробка из машин. В ролике хорошо видно, что автомобиль действительно лежит на крыше второго авто. Все три авто очень сильно разбиты и покорежены.

Также в сети появилось видео момента аварии.

Как сообщал "Телеграф", на юге Египта двадцать человек погибли, еще трое получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем.

Также в Турции, на трассе "Конья-Аксарай" туристический автобус из-за шторма и гололеда слетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП 36 человек пострадали и один погиб.