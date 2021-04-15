Не помогает даже авиация: в РФ тушат деревню, куда прибывает военная техника для угроз Украине (видео)

В Воронежской области РФ, по информации росСМИ, горит сразу несколько сел, среди которых - Масловка. Именно сюда российские войска до недавних пор стягивали военную технику, угрожая Украине.

Видеозапись российских новостей о бушующей стихии опубликовало волонтерское сообщество Inform Napalm. Активисты говорят, что в Масловке находится не только военная техника РФ, но и важная для страны-агрессора железнодорожная станция, куда и прибывают поезда с военным грузом.

Помимо Масловки, огонь также охватил Хреновое и Мичотку, где уже сгорели десятки домов, сараев, дач и авто. Пожары тушат с помощью авиации, однако стихия не утихает: распространению огня способствует сильный ветер.

Отметим, что информации о том, что пострадала военная техника или лагеря в Воронежской области, в информпространстве РФ нет.

Напомним, в военном лагере РФ на границе с Украиной вспыхнул пожар: россияне его "не заметили" (видео).

Также мы писали о том, что на фоне угроз Путина Украина усилила охрану границы.