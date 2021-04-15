Напился и сам полез: избивший внебрачного сына Жириновского озвучил свою версию

Зелимхан Битаров, который избил внебрачного сына Владимира Жириновского, Олега Эйдельштейна, заявил, что его оппонент первым напал на него в аэропорту Внуково и был сильно пьян и первый замахнулся на него, а сам Битаров лишь защищался.

Об этом сообщает Telegram-канал "BAZA".

Зелимхан и Эйдельштейн летели вместе на одном самолете и внебрачный сын одиозного российского политика поднялся на борт самолета уже "хорошеньким". Во время полета, по словам рассказчика, Эйдельштейна растрясло еще больше и он публично начал оскорблять Битарова, не выбирая выражений.

В аэропорту агрессивный настрой Эйдельштейна достиг апогея и тот начал оскорблять уже не только его, а и его близких. Кроме того, сын Жириновского замахнулся на него. Зелимхан не сдержался ну и понеслось.

При этом Битаров утверждает, что Эйдельштейн сразу обратился в полицию, потому что якобы сам виноват в конфликте.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось интересное объяснение конфликта сыновей известных российских политиков.