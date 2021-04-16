У Путина "нашли позитив" в словах Байдена о России

В России отреагировали на слова президента США Джо Байдена о стремлении Вашнгтона избегать эскалации напряжения.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, в Кремле высказывали точно такое же мнение, передает РБК.

"Вы знаете, что собственно о целесообразности выстраивания отношений, нормализации отношений и деэскалации отношений говорил президент Путин. Он говорит об этом последовательно. Это его убежденная позиция", - сказал Песков, добавив, что это "позитивно", что мнения глав двух государств совпадают.

Помимо того, он раскритиковал новые американские санкции, а на предложение Байдена о встречи с Путиным, отметил, что Москве потребуется некоторое время для того, чтобы проанализировать это предложение.

Больше о том, почему Байден ввел санкции против России, после заявления о необходимости деэскалации напряжения, читайте в материале "Телеграф": Байден играет с Кремлем в доброго и злого полицейского, но Путин сам на это напросился.