"Очевидный диагноз": в Москве выстроилась огромная очередь к Мавзолею (фото)

Москвичи и гости российской столицы явно продемонстрировали, что им так и не удалось избавиться от советского наследия в головах. Хороший показатель тому – длинные очереди, которые выстроились перед входом в Мавзолей на Красной площади.

Фотографию толпы желающих глянуть на мумию Владимира Ленина разместил в соцсетях экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

"После завершения карантина выстроилась очередь в Мавзолей в Москве. Я считаю, что это очевидный диагноз" – заявил чиновник.

Информацию о массовом скоплении людей возле Мавзолея подтверждают и российские СМИ.

До этого погребальное сооружение было полгода "под замком" из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса. И вот его открыли. В субботу, 17 апреля у монумента скопились туристические группы, семьи москвичей с детьми и парочки. Для проникновения внутрь необходимо пройти через пропускной пункт около Никольской башни кремля, пишет "Эхо Москвы".

Перед входом в зону досмотра стоят металлические ограждения. Здесь же дежурят пятеро правоохранителей. В очереди, как минимум, 150 человек. Однако, всех пропускают довольно быстро.

Ранее, в декабре 2012 года, власти решили не выносить тело Ленина из Мавзолея на время проведения ремонтных работ.

Стоит отметить, что на оккупированном Донбассе также выстраиваются очереди. Правда здесь речь идет о бесплатной раздаче каши. Такие картины можно было наблюдать в оккупированных Донецке, Макеевке и Зугресэ