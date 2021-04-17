В России упал вертолет, пилот погиб (видео)

Вертолёт Ми-2 потерпел крушение в Северском районе Краснодарского края (Россия) во время сельскохозяйственных работ в субботу, 17 апреля.

Об этом сообщает российское интернет-издание "Лайф",

Согласно информации, пилот в результате авиаинцидента погиб.

"Вертолёт выполнял сельскохозяйственные работы, распыляя удобрения над полями между посёлками Ильский и Северский", - говорится в заметке.

Издание пишет, что по данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), "в 2013 году этот же вертолёт разбился приблизительно в том же районе в результате столкновения с линиями электропередач".

Согласно отчёту МАК, причиной происшествия стал допуск к полёту неподготовленного пилота с просроченной лицензией. Тогда в результате аварии никто серьёзно не пострадал.

Как сообщалось, в марте этого года в России парашютист зацепился за вертолет при падении и выжил.