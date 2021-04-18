Подросток за рулем авто устроил жуткую аварию с пятью погибшими в России (фото, видео)

Билетом в один конец оказалась поездка с друзьями на автомобиле для пятерых подростков в Новочеркасске (Российская Федерация). В результате столкновения с деревом из шести детей выжил лишь один.

Трагедия произошла в воскресенье утром, 18 апреля, в Машиностроительном переулке. По информации telegram-канала "LIFE SHOT", 14-летний Илья, который два дня назад отпраздновал свой день рождения, ехал на автомобиле Hyundai вместе с тремя друзьями и двумя девушками. Все они были примерно ровесники парня.

"По нашим данным, Илья не справился с управлением Hyundai и врезался в дерево. Одному парню удалось выжить, он сейчас в реанимации. Сам Илья и остальные пассажиры погибли", указывают авторы сообщения.

На месте трагедии работают сотрудники полиции.

Напомним, в оккупированном Крыму отец пытался научить 12-летнего сына водить машину. В результате ребенок сбил насмерть велосипедиста.