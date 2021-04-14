Сидящий рядом отец не помог: мальчик-подросток за рулем авто серьезно накуролесил в Крыму (видео)

В Крыму 12-летний подросток, пытаясь научиться водить, сбил велосипедиста и разбил в хлам две припаркованные машины.

Об этом сообщают "РИА Новости", а в сети публикуют видео ЧП.

Инцидент произошел в поселке Николаевка. Как оказалось, отец дал покататься на Mitsubishi Space своему 12-летнему сыну. В какой-то момент во время разгона, парня занесло, и он сбил 60-летнего велосипедиста. К счастью, он легко отделался, и помощь ему оказали на месте.

Но этим все не закончилось, после этого Mitsubishi выехала за пределы дороги, где подросток умудрился врезаться в припаркованный Ford и дорожным ограждением.

Интересно, что все это время отец подростка сидел рядом, на переднем пассажирском сиденье.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 16 марта, возле аннексированной Большой Ялты, между поселками Кацивели и Понизовка, произошло ДТП с участием Matiz весом около тонны и 7-тонного армейского бронеавтомобиля-внедорожника "Тигр", в результате чего двое человек получили травмы.

Также в анексированном Крыму в Белогорском районе произошло ДТП: погибли восемь человек, еще семеро госпитализированы. По предварительной информации виновник ДТП был трезв, но уснул за рулем.