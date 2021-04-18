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После "квеста" выжил только один мальчик: появились фото разбившихся в Новочеркасске подростков

После "квеста" выжил только один мальчик: появились фото разбившихся в Новочеркасске подростков
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф

Стали известны детали аварии в Новочеркасске, произошедшей в воскресенье утром, 18 апреля, и ставшей причиной  гибели пятерых детей. В сети назвали имена и показали фотографии погибших и раненого парня.

Как выяснилось, компания из 6 подростков (4 парня и две девушки) накануне вечером ездили на квест в честь дня рождения одного из них. Детей повезла на машине мама именинника – 14-летнего Ильи.

Об этом сообщает telegram-канал "LIFE SHOT".

Позже убитая горем мать рассказала правоохранителем, что ее сын вернулся домой поздно ночью около 00.00. На вид он выглядел трезвым и в поведении школьника ничего необычного не заметили. И только под утро матери позвонили, сообщив, что её сын в реанимации после аварии.

Можно предположить, что парень смог раздобыть ключи от родительского  Hyundai и предложил друзьям покататься по городу.

На канале также опубликовали фото нескольких пострадавших подростков.

Отметим, Hyundai, за рулем которого был Илья, врезался в дерево. Автомобиль сильно раскурочило, а из 6 человек в салоне выжил только один парень. Сейчас он в реанимации.       

Напомним, в Броварах пьяный подросток на автомобиле "Honda Accord" устроил смертельную аварию, столкнувшись  "Chevrolet Lacetti".

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 304

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ДТП, Дети, Авария, Новочеркасск.
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