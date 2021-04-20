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"Не Путин виноват": Лукашенко вспомнил "военное" предложение президента РФ для Порошенко

"Не Путин виноват": Лукашенко вспомнил "военное" предложение президента РФ для Порошенко

"Не Путин виноват": Лукашенко вспомнил "военное" предложение президента РФ для Порошенко
Обновлено 15:25 Сегодня Телеграф

Сегодня, 20 апреля, в Беларуси на встрече с народным депутатом от "Слуги народа" Евгением Шевченко самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о Донбассе. Об этом сообщает сайт президента республики.

Дескать, глава РФ Владимир Путин предложил тогда еще президенту Петру Порошенко помощь с восстановлением Донецкой и Луганской областей, которую украинский лидер якобы не принял. 

"Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны. Потому что надо было принимать эти решения и "степ бай степ", потихонечку двигаться. И уже к этому времени многие вопросы были бы сняты… Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения. Но бывший президент отказался", – уверяет Лукашенко, считая, что будущее Донбасса зависит исключительно от Украины.

Напомним, в сети продолжают бурно "песочить" "слугу народа" Евгения Шевченко за встречу с самопровозглашенным лидером Беларуси. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Донбасс, Владимир Путин, Петр Порошенко Александр Лукашенко, Путр Порошенко.
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