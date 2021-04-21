"Ему хорошо или плохо?" Реакция министра финансов на обещания Путина насмешила сеть (видео)

Российский министр финансов Антон Силуанов насмешил сеть своей реакцией на слова о выплатах президента РФ Владимира Путина во время его обращения к Федеральному собранию.

Когда Путин дал ему поручение помочь регионам деньгами, чтобы работа "пошла", - Силуанов заулыбался.

В то же время, говоря о детских выплатах, а также выплатах родителям, которые воспитывают ребенка в одиночку все в зале смотрели на главу Кремля, кроме главы Минфина РФ.

Скриншот из выступления:

На кадрах записи, видно как министр никак не реагирует на слова Путина о "предпринимательстве" и "созидании".

Ряд реакций политика стали причиной реакции в сети. Людей насмешила такая мимика Силуанова.

Главе Минфина РФ Силуанову хорошо или плохо? pic.twitter.com/NZkrBPDa7N — Слобожанин (@slobozhanyn) April 21, 2021

Напомним, что на своем выступлении Путин, лично насмешил сеть своей фразой, что цены в РФ не будут устанавливаться дерективно.