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Путин выступит с обращением, ожидается речь и об Украине: где и когда смотреть

Путин выступит с обращением, ожидается речь и об Украине: где и когда смотреть

Путин выступит с обращением, ожидается речь и об Украине: где и когда смотреть
09:37 Сегодня Телеграф Андрей Никеричев / АГН

В среду, 21 апреля, днем президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием, в котором поднимет важные для страны, по его мнению, темы.

Обращение Путина начнется в 12.00 по киевскому времени.

Транслировать его будут российские телеканалы "Первый", "Россия-1" и "НТВ". Посмотреть его обращение можно будет и в Интернете.

"Телеграф" также будет вести прямую трансляцию послания Путина к Федеральному собранию с публикацией главных тезисов. Трансляция будет запущена за 15 минут до начала обращения, в 11:45.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что основной темой послания Путина в этом году будет выход России из кризиса, вызванного пандемией коронавируса и социальные вопросы.

Также стоит ожидать, что Путин, как и в предыдущие разы, поднимет тему взаимоотношений РФ с Украиной, а также обострения на Донбассе, особенно в условиях стягивания к украинским границам и в оккупированный Россией Крым беспрецедентного количества войск РФ.

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Путин будет обращаться с посланием в Москве в выставочном зале "Манеж". Во время послания будут присутствовать главы российских регионов и члены обеих палат парламента.

На мероприятии будут действовать противоэпидемиологические меры — социальная дистанция, разведение потоков людей, а все журналисты, принимающие участие в событии, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус и предоставить справку об отсутствии заболевания.

Как сообщалось, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский записал и опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях очередное видеообращение, в котором коснулся темы наращивания числа российских войск на границах с Украиной и в оккупированном Крыму. 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Россия, Владимир Путин, Трансляция, Ежегодное послание.
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