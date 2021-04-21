Во время обращения президента РФ на улицах скандировали: "Позор!" и "Россия без Путина" (фото, видео)

В среду, 21 апреля, во время ежегодного обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию на востоке России жители городов вышли на акции в поддержку заключенного российского оппозиционера Алексея Навального, во время которых скандировали антипутинские лозунги.

Так, Twitter-аккаунт "Усы Пескова" пишет, что в Хабаровске послание Путина транслировали на площади Ленина, где в это время проходила акция протеста.

"Люди встретили выступление Владимира Владимировича криками "Позор!", - говорится в твите, в котором также опубликовано фото с акции и большим экраном, на котором транслировалось обращение Путина.

В это же время акция протеста проходила и в Владивостоке.

Как сообщает российское интернет-издание "Грани.ру", участники акции скандировали "Россия без Путина".

Как сообщалось, перед объявленными на среду, 21 апреля, по всей России акций протеста сторонников заключенного оппозиционера Алексея Навального в Москве задержали нескольких ключевых его соратниц.