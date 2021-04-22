Посол США в Москве покинул Россию: названа причина

Посол США в Российской Федерации Джон Салливан, как и планировалось, в четверг, 22 апреля, вылетел в Штаты для консультаций.

Об этом сообщает в четверг "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс.

"Мы подтверждаем, что посол Салливан находится на пути в Вашингтон", - сказала она.

Ранее, 20 апреля, на сайте посольства США в Москве было обнародовано сообщение посла о том, что на текущей неделе он вернется в Соединенные Штаты для консультаций.

"Я считаю, что для меня важно напрямую поговорить с моими новыми коллегами из администрации (президента США Джо – ред.) Байдена в Вашингтоне о текущем состоянии двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией. Кроме того, я не видел свою семью больше года, и это еще одна важная причина для меня вернуться домой в гости", - сказал тогда Салливан.

При этом он добавил, что вернется в Москву "в ближайшие недели перед любой встречей между президентами Байденом и Путиным".

Как сообщалось, 15 апреля США применили ряд санкций к РФ из-за кибератак и дезинформации во время предвыборной кампании.

После этого 16 апреля в МИД РФ объявили о высылке 10 дипломатов США. При этом Салливана в этом перечне не было, однако его вызвали для встречи с чиновником по внешней политике Юрием Ушаковым, который порекомендовал ему вернуться в США, однако посол отказался.