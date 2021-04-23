Паранойя Кремля усиливается: популярное СМИ России признали иностранным агентом

Министерство юстиции России в пятницу, 23 апреля, дополнило "Реестр иностранных средств массовой информации, "выполняющих функции иностранного агента" популярное интернет-изданием "Meduza" ("Медуза").

Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

"23 апреля 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA "Medusa Project" (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014) и общество с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ", - говорится в сообщении.

В самом интернет-СМИ уже заявили, что "Медуза" будет обжаловать решение о включении издания в список "иностранных агентов".

"Meduza" - русскоязычное латвийское интернет-издание, созданное бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко. Проект стартовал 20 октября 2014 года.

В России в 2017 году приняли закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. В список иностранных агентов РФ до включения сейчас входит 17 СМИ, среди которых "Голос Америки", "Радио Свобода", "Крым.Реалии" и "Настоящее время".

Как сообщалось, латышские власти поставили под запрет просмотр нелегальных телеканалов. За пользование услугами "подпольных" операторов спутникового вещания будет накладываться штраф.