В Латвии окончательно заблокировали пропагандистов Путина

После блокировки вещания российских пропагандистских каналов, латвийские власти принялись очищать от них Интернет. На территории ограничен доступ к сайтам российских телеканалов Russia today, НТВ и Россия24.

Об этом сообщает telegram-канал RT на русском.

При попытке зайти на сайт канала пользователь видит надпись: "Ваши браузеры пытаются подключиться к сайту, который на территории Латвийской Республики незаконно распространяет ТВ-программы без разрешения на ретрансляцию, выданного Нацсоветом электронных СМИ".

Также пользователя уведомляют, что на данном ресурсе может быть информация нарушающая законы об авторском праве, либо враждебная по отношению к государству и ее народу.

Кроме "RT на русском", латышам ограничен доступ к ресурсу НТВ и сайту rus24.tv, на котором идет трансляция российских телеканалов.

Отметим, что в Латвии последовательно блокировали российские телеканалы. Одним из поводов была невозможность определить их представителя на территории страны.