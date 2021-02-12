Пришло пять человек: пропагандисты Путина освещают "протесты" из-за запрета росТВ в Латвии (видео)

В Риге в пятницу несколько человек организовали протестный флэш-моб против запрета российских телеканалов в странах Балтии. Освещали событие российские СМИ.

Как сообщает один из известнейших пропагандистских телеканалов России "RT" ("Russia Today"), участники флэш-моба сели на стулья на Домской площади в Риге и через ноутбуки и телефоны смотрели запрещённые в Латвии российские телеканалы.

"Люди собрались, несмотря на действующий режим ЧС и запрет на массовые мероприятия", - подчеркивают в российском агентстве.

На опубликованном видео видно, что приобщились к флэш-мобу человек пять. Также присутствовала съемочная группа, которая и снимала эту акцию.

Примечательно, что ни представителей полиции, ни прохожих на видео не наблюдается.

Акция прошла недалеко от здания Национального совета по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP), который и ввёл запрет на ретрансляцию российских телеканалов.

Как сообщалось, Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете ретрансляции телеканала "Россия-РТР" в Латвии. Решение вступит в силу 15 февраля. Также 9 февраля NEPLP значительно расширил список российских телеканалов, которым запрещено вещание на территории Латвии.

Помимо этого, латвийские власти поставили под запрет просмотр нелегальных телеканалов. За пользование услугами "подпольных" операторов спутникового вещания будет накладываться штраф.