Жириновский к своему 75-летию озвучил амбициозные планы по смене Путина (видео)

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Жириновский отметился новым пафосным заявлением. В честь своего 75-летия политик анонсировал участие в президентских выборах и победу на них.

С таким обещанием лидер партии ЛДПР выступил в эфире Радио "Комсомольская правда".

Политик уточнил ,что будет баллотироваться в 2024, 2030 и 2036 годах. И обязательно победит.

"в 36-м году, мне будет 90 лет. Вот три кампании я готов выдержать. И стану чемпионом мира, потому что больше, чем я, 6 раз, в Европе никто свою кандидатуру не выставлял", — сообщил Жириновский.

До этого он рассказал про свое участие в прошлых избирательных кампаниях, начиная с 1991 года.

Отметим, лидер ЛДПР в свой день рождения даже получил от Владимира Путина орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Напомним, ранее депутат Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда" обвинил россиян, имеющих слишком большой вес. Якобы эти люди являются обузой для государства.