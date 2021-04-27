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Происшествие скрывали три дня: в Нагорном Карабахе подорвались путинские миротворцы

Происшествие скрывали три дня: в Нагорном Карабахе подорвались путинские миротворцы
Обновлено 14:29 Сегодня Телеграф РИА Новости

В непризнанном Нагорном Карабахе на противотанковой мине подорвалась машина, которая перевозила российских миротворцев, в результате чего двое военных были ранены.

Об этом заявил пресс-секретарь МВД непризнанной республики Унан Тадевосян, сообщает во вторник, 27 апреля, "Интерфакс".

Тадевосян при этом уточнил, что взрыв произошел "три дня тому назад".

"Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничто не угрожает, - говорится в заметке.

По данным "Интерфакса", 26 апреля в МВД и Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что в этот день трое жителей Агджебединского района в Карабахе на дороге подорвались на мине, один из них погиб, двое получили ранения.

Как сообщалось, 25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своем уходе в отставку.

Решение Пашиняна стало результатом переговоров с армянской оппозицией. Таким образом, в стране завершился политический кризис, начавшийся после победы Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.

Мирные переговоры с Азербайджаном вызвали недовольство армянского общества. По стране прокатились протесты с требованием отставки премьер-министра.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 334

Все по теме:

Россия, Миротворцы, Карабах, Пострадавшие, Мина, подрыв.
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